 

ЗСУ знищили штурмову групу ЗС РФ під Соледаром

  1. 08.11.2022
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Російські окупанти несуть великі втрати в Донецькій області, але продовжують наступальні дії, адже наказ Путіна – вийти на адміністративний кордон Донецької області – залишається в силі.

Про це українцям у вечірньому зверненні нагадав Володимир Зеленський: «Не здаємо жодного сантиметра нашої землі, і я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі». 

В свою чергу, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у зведенні за перших вісімнадцять годин восьмого листопада підтвердив, що загарбники ведуть наступальні дії на Новопавлівському (Вугледарському), Авдіївському (Донецькому) і Бахмутському напрямках.

А 109-ий окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ої бригади ЗСУ показав наслідки чергової спроби прориву російських військ – мінімум десяток ліквідованих інтервентів, чиї трупи лежать на польовій дорозі біля лісосмуги

Нардеп і волонтер Юрій Мисягін в коментарі під відео зазначив, що це сталося під Соледаром (трохи північніше Бахмута).

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