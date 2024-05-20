ЗСУ знищили штурмову бронегрупу окупантів

Бійці Сил оборони знищили штурмову броньовану групу з десантом російських загарбників північніше в значній мірі окупованого села Нетайлове на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман), який написав у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер»:

«Північніше від Нетайлового орки штурмували наші позиції. Переважно залучали багатоцільові тягачі легко броньовані та бойові машини піхоти з десантом — три одиниці було знищено. Успіхів у просуванні не мали».