ЗСУ знищили російський танк одним пострілом
За минулу добу (з шести ранку 29-го жовтня до шести ранку сьогодні) ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України влучили по шести місцям зосередження озброєння і військової техніки, трьом складам боєприпасів, двом засобам протиповітряної оборони та дев’яти іншим важливим об’єктам російських окупантів.
Про це в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомив, серед іншого, його спікер Олександр Штупун.
Тим часом в інтернет потрапило відео знищення танка загарбників, зняте безпілотним літальним апаратом, оператор якого, очевидно, знайшов ціль, встановив її точні геодезичні координати, передав їх артилеристам та зафіксував результат – пряме влучення з першого пострілу.
Як прокоментував Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», швидше за все, це був високоточний снаряд «Excalibur». Адже звичайній артилерії для такого результату знадобилися б десятки чи навіть сотні пострілів.
Важливо й те, що після вибуху від прямого влучання танк згодом запалав – це означає, що він отримав тяжкі пошкодження.
Ще один знищений російський танк, який яскравою закінчив свій шлях 🔥🔥🔥https://t.co/EjxF3qRsNo pic.twitter.com/80PtdZqfgi
— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) October 30, 2022
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)