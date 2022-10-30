 

ЗСУ знищили російський танк одним пострілом

  1. 30.10.2022
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За минулу добу (з шести ранку 29-го жовтня до шести ранку сьогодні) ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України влучили по шести місцям зосередження озброєння і військової техніки, трьом складам боєприпасів, двом засобам протиповітряної оборони та дев’яти іншим важливим об’єктам російських окупантів.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомив, серед іншого, його спікер Олександр Штупун.

Тим часом в інтернет потрапило відео знищення танка загарбників, зняте безпілотним літальним апаратом, оператор якого, очевидно, знайшов ціль, встановив її точні геодезичні координати, передав їх артилеристам та зафіксував результат – пряме влучення з першого пострілу.

Як прокоментував Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», швидше за все, це був високоточний снаряд «Excalibur». Адже звичайній артилерії для такого результату знадобилися б десятки чи навіть сотні пострілів.

Важливо й те, що після вибуху від прямого влучання танк згодом запалав – це означає, що він отримав тяжкі пошкодження.

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