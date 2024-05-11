 

ЗСУ знищили позиції з окупантами в районі Роботиного

  1. 11.05.2024
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Сили оборони знищили кілька позицій російських загарбників разом з бліндажами з особовим складом на південний захід від окупованого села Новопокровка (район звільненого минулого літа Роботиного).

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

О 14:40 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він також написав: «Загалом в напрямку Роботине ситуація стабільна, більша частина села не придатна для закріплення».

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» у свіжому звіті про дану ділянку фронту написав наступне:

«Тривають бої в Роботиному. Ситуація продовжує нагадувати бермудський трикутник, де нікому і нічого не ясно. Поступово кацапи зменшують Роботинський виступ».

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