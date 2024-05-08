ЗСУ знищили потужну САУ «Піон» з екіпажем

Минулої доби російські окупанти втратили 30 артилерійських систем (п’ять батарей). А всього з початку широкомасштабного вторгнення (за період з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2024-го) вже 12317 (в середньому по 15 за добу).

Про це в традиційному щоденному зведенні про втрати загарбників, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, Телеграм-канал «russia no context» з посиланням на російських фашистів повідомив, що сьомого травня українські захисники знищили 203-міліметрову самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон» разом з екіпажем (між іншим, сім чоловік). Дивись фотографію.

Оскільки «Піони» є далекобійними (до 49 кілометрів), вони працюють переважну в ближньому тилу. Швидше за все, цю САУ дістали чимось високоточним, можливо, реактивною системою залпового вогню типу HIMARS.