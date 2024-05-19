ЗСУ знищили підрозділ російських операторів БПЛА

Бійці роти ударних безпілотних літальних апаратів «VORON 100» сотої окремої механізованої бригади Збройних сил України одним дроном-камікадзе знищили одразу дев’ять своїх «колег»-антиподів разом з їх базою і складом баражуючих боєприпасів.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у власному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзгятих контрольним безпілотним літальним апаратом і тим самим дроном-камікадзе.

Наші захисники виявили досить велику двоповерхову будівлю, в якій облаштували свою базу ворожі аеророзвідники і оператори БПЛА. В той момент, коли там знаходилися дев’ять інтервентів, в неї залетів наш дрон і вибухнув.

Очевидно, він спровокував детонацію боєприпасів чи зарядів до камікадзе, які там були, адже надпотужний вибух ущент знищив будинок, від якого залишилося лише будівельне сміття.