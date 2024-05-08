 

ЗСУ знищили підрозділ окупантів біля Тоненького

  1. 08.05.2024
  2. Рубрика:

Сьогодні в обід бійці Сил оборони відбили атаку штурмової броньованої групи з десантом російських загарбників в районі нещодавно окупованого села Тоненьке на Авдіївському напрямку.

Про це о 15:20 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Наші захисники знищили обидві бойові броньовані машини, які брали участь в атаці. Частина ворожого десанту відступила на вихідні позиції. А проти впертих штурмовиків відпрацювали дронами-камікадзе та скидами гранат з безпілотних літальних апаратів.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Лампа, которая светит за счёт силы тяжести (видео)

21.08.2013 - 11:39
Практически вечный двигатель-лампу, работающую на силе земного притяжения, сконструировали для развивающихся стран лондонские дизайнеры филантропы (любящие людей) Мартин Риддифорд и Джим Ривз. Впрочем, для начала гравитационную лампу по достоинству оценили ...
читать
Робот-лесоруб

Можно смотреть до бесконечности. Робот лесоруб — вжик и всё!

21.10.2015
Можно смотреть до бесконечности. Робот ...
читать

Появилось видео с корриды, во время которой бык смертельно проткнул Виктора Баррио

10.07.2016
У каждой нации есть что-то ...
читать

Коноплянка забил красивый гол в ворота «Лейпцига»: видео

20.08.2017
Перед матчами сборной с Турцией ...
читать