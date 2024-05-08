ЗСУ знищили підрозділ окупантів біля Тоненького

Сьогодні в обід бійці Сил оборони відбили атаку штурмової броньованої групи з десантом російських загарбників в районі нещодавно окупованого села Тоненьке на Авдіївському напрямку.

Про це о 15:20 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Наші захисники знищили обидві бойові броньовані машини, які брали участь в атаці. Частина ворожого десанту відступила на вихідні позиції. А проти впертих штурмовиків відпрацювали дронами-камікадзе та скидами гранат з безпілотних літальних апаратів.