 

ЗСУ знищили колону російської військової техніки

  1. 31.10.2022
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В Херсонській області наші захисники знищили колону військової техніки російських загарбників. А в сусідній Запорізькій – склад боєприпасів, п’ять одиниць військової техніки та значну кількість окупантів; поранено до 120 інтервентів. Ворог старанно приховує свої втрати, але кількість «трьохсотих» можна відслідкувати по даним з лікарень.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.

Тим часом Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео знищення бійцями 45-ої окремої артилерійської бригади ворожої 122-міліметрової самохідної артилерійської установки «Гвоздика» за допомогою високоточного 155-мм снаряду «M982 Excalibur».

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого відслідкував рухому ціль, визначив її геодезичні координати, коли САУ зупинилася в гаю, начебто захищена деревами, передав їх артилеристам, а потім зафіксував результат – пряме влучення з першого пострілу (дивись також скрін).

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