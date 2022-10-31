ЗСУ знищили колону російської військової техніки

В Херсонській області наші захисники знищили колону військової техніки російських загарбників. А в сусідній Запорізькій – склад боєприпасів, п’ять одиниць військової техніки та значну кількість окупантів; поранено до 120 інтервентів. Ворог старанно приховує свої втрати, але кількість «трьохсотих» можна відслідкувати по даним з лікарень.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив його речник Олександр Штупун.

Тим часом Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео знищення бійцями 45-ої окремої артилерійської бригади ворожої 122-міліметрової самохідної артилерійської установки «Гвоздика» за допомогою високоточного 155-мм снаряду «M982 Excalibur».

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого відслідкував рухому ціль, визначив її геодезичні координати, коли САУ зупинилася в гаю, начебто захищена деревами, передав їх артилеристам, а потім зафіксував результат – пряме влучення з першого пострілу (дивись також скрін).