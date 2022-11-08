ЗСУ знищили колону російської техніки з посиленим танком

У Херсонській області бійці ЗСУ знищили чергову колону ворожої техніки.

На відео показано танки, польову кухню, військову вантажівку, ящики з БК…

Наші захисники звертають увагу, що окупанти наварили вкрадені каналізаційні люки на свій танк як додаткову броню, але це їм не допомогло.

Нагадаємо, часто російські загарбники наварюють на свої танки «мангали» — металеві конструкції, які на їхню хибну думку повинні захищати від ракет Джавелін.