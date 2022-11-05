 

ЗСУ знищили колону російських танків

  1. 05.11.2022
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Бійці 27-ої Печерської бригади Національної бригади України разом з колегами зі Збройних сил України влаштували потужний «авіаналіт» ударними дронами на місце концентрації бронетехніки в Луганській області, знищивши п’ять танків и дві бойових броньовані машини російських окупантів. Втрати ворога в живій силі уточнюються.

Про це повідомила пресслужба НГУ на власній офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідний досить великий відеоролик, який знімався самими безпілотними літальними апаратами (камерами нічного бачення) під час нічного «бомбометання».

До речі, скидалися досить потужні протитанкові гранати кумулятивної дії, а не мілкокаліберні ВОГи, як це здебільшого буває. До того ж, на кожну одиницю техніки «витрачено» кілька гранат. Тому навряд чи тут використовувалися звичайні цивільні квадрокоптери.

 

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