ЗСУ знищили колону окупантів в Очеретиному

Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищили бронетанкову колону окупантів в майже повністю захопленому селищі Очеретине на Авдіївському напрямку.

Про це сьогодні у своєму Телеграм-каналі повідомив командир батальйону Юрій Федоренко, оприлюднивши відповідне відео. В коментарі він констатував знищення, зокрема, ворожих танка Т-72 і бойових машин піхоти БМП-2 і БМП-3.

Також цікаво, що Юрій Федоренко підтримав гіпотезу про те, що загарбники з Очеретиного рвуться до магістралі Покровськ – Костянтинівка:

«Противник має тотальну перевагу у живій силі та техніці. Користуючись цим, цілодобово проводить штурмові дії з метою захоплення Покровська та життєво важливої траси на Костянтинівку».

Але, мабуть, головна новина в тому, що «АХІЛЛЕС» воює вже на цій ділянці фронту, адже раніше він перебував на Бахмутському напрямку. Цікаво, що попереднє повідомлення Юрія Федоренка у своєму телеграм-каналі про бойові дії було ще вісімнадцятого квітня (про знищену ворожу техніку під Бахмутом). Вірогідно, більше десяти днів знадобилося на перекидання і розгортання батальйону на нових позиціях.