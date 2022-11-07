 

ЗСУ знищили колону бронетехніки з десантом РФ

  1. 07.11.2022
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Сьогодні в 13:34 72-а окрема механізована бригада Збройних сил України імені Чорних Запорожців оприлюднила кадри з поля бою з лаконічним коментарем: «За мертвих. За живих. За ненароджених».

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператори котрого коригували артилерійський вогонь по ворожій колоні бронетехніки з десантом, яка рухалася по польовим дорогам біля лісосмуги, та фіксували результат.

Видно кілька прямих влучень в танки і бойові броньовані машини ворога, що рухалися. На дорозі лежать загиблі інтервенти та повзуть ще живі (дивись скріни), але по ним також працює артилерія.

Згодом Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в своєму Телеграм-каналі оприлюднило те саме відео з більш інформативним коментарем:

«Два російські танки «Т-72Б3» та три бойові машини піхоти БМП-2 пошкоджені артилерією, протитанковими ракетними комплексами та фугасами (були завчасно закопані на дорогах, де очікувався ворожий наступ. Такий результат «шинковки» кацапів 72-ї механізованою бригадою під Павлівкою Донецької області».

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