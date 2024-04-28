 

ЗСУ знищили бронетанкову групу окупантів біля Новоселівського

  1. 28.04.2024
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Бійці Сил оборони сьогодні вранці відбили атаку бронетанкової штурмової групи з десантом російських окупантів в районі села Новоселівське на Куп’янському (Сватівському) напрямку.

Про це у кількох повідомленнях у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Спочатку він повідомив, що ворожі танк і колісний бронетранспортер «БТР-82А» підірвалися на протитанкових мінах, після чого вцілілі російські солдати відступили назад.

При цьому він оприлюднив зроблені безпілотним літальним апаратом фотографії. На одній ми бачимо палаючий БТР і щонайменше одного мертвого інтервента. На іншій – танк, який загубив гусеницю.

Згодом Алекс оприлюднив відео, відзняте БПЛА, на якому видно, як по полю тікають п’ятеро вцілілих загарбників.

До речі, більша частина Новоселівського вже тривалий час окупована, а його західна околиця перебуває в сірій зоні.

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