 

ЗСУ знищили бронеколону окупантів на Курахівському напрямку

  1. 02.06.2024
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В суботу, 1 червня, бійці Сил оборони знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів на колишньому Мар’їнському напрямку (на південний захід від окупованого Донецька). Про це повідомили одразу два достовірних джерела.

О 17:35 у зведенні за шістнадцять з половиною годин першого червня, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України, серед іншого, написав:

«Тривають бої на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 17… Попередні втрати росіян від початку доби на Курахівському напрямку склали: 71 окупант, три танки, одна бойова броньована машина та два автомобілі. Пошкоджень зазнали ще чотири танки та одна ББМ».

А блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс о 17:46 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» написав:

«Хлопці відбили великий штурм між Вугледаром та Новомихайлівкою. Чимало було задіяно броні, з них спалили 5 одиниць техніки. Обстановка: «по полю бігали палаючі орки».

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