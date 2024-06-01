ЗСУ знищили бронеколону окупантів на Курахівському напрямку

В суботу, 1 червня, бійці Сил оборони знищили велику штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів на колишньому Мар’їнському напрямку (на південний захід від окупованого Донецька). Про це повідомили одразу два достовірних джерела.

О 17:35 у зведенні за шістнадцять з половиною годин першого червня, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України, серед іншого, написав:

«Тривають бої на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 17… Попередні втрати росіян від початку доби на Курахівському напрямку склали: 71 окупант, три танки, одна бойова броньована машина та два автомобілі. Пошкоджень зазнали ще чотири танки та одна ББМ».

А блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс о 17:46 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» написав:

«Хлопці відбили великий штурм між Вугледаром та Новомихайлівкою. Чимало було задіяно броні, з них спалили 5 одиниць техніки. Обстановка: «по полю бігали палаючі орки».