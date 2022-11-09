 

ЗСУ знищили базу окупантів в Кадіївці

  1. 09.11.2022
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Минулої ночі Збройні сили України знищили базу російських загарбників в окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області. Місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи та пожежу.

Блогер і український патріот з Донецька «Necro Mancer» вказує, що терористи з так званого СЦКК квазіутворення ЛНР повідомили про прильоти двох високоточних ракет «GMRLS» від американської реактивної системи залпового вогню «HIMARS».

Між Кадіївкою та найближчою вільною територією мінімум тридцять кілометрів по прямій на мапі. Ще кілька км треба додати на розміри самого міста; плюс РСЗО стріляють не з самої лінії фронту, а з тилу – це ще кілька км. В підсумку маємо відстань, дійсно характерну саме для «HIMARS», «MARS ІІ» чи «М270».

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