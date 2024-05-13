 

ЗСУ знищили артбатарею окупантів в районі Кринок

  1. 13.05.2024
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Минулої доби Сили оборони знищили на лівому (окупованому) березі Дніпра у Херсонській області вісім гармат (більше батареї) російських загарбників: «Їх артилеристи гинуть там на рівні з піхотою».

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ у традиційному щоденному зведенні про втрати загарбників повідомив, що з початку широкомасштабного вторгнення агресор втратив вже 12487 артилерійських систем. У тому числі, п’ятнадцять за вчора.

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