ЗСУ змусили окупантів відступити з-під Авдіївки

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв десь на Донбасі знищили танк російських окупантів, який підтримував вогнем штурмовий загін загарбників. Після цього ворожа піхота відступила. Про це пресслужба підрозділу повідомила на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».

Оприлюднене відео зняте безпілотним літальним опаратом, оператор якого, вірогідно, скоригував вогонь по танку з невідомої нам зброї та зафіксував його результат – розбита палаюча машина.

Вчора Володимир Зеленський, дякуючи воїнам 79-ої бригади за героїчну службу, сказав, що вона воює на Авдіївському напрямку.

Тим часом, спікер генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун повідомив, що за перші вісімнадцять годин сьомого листопада наша авіація влучила в 6 місць зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також по 3 позиціям засобів протиповітряної оборони противника.