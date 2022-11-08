ЗСУ зможуть звільнити Маріуполь до кінця року, – генерал США

Україна має всі шанси звільнити Маріуполь за менший термін, ніж російські загарбники витратили на його окупацію. Зокрема, ЗСУ можуть це зробити до кінця 2022 року. Про це заявив екс-командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв’ю виданню Радіо Свобода, опублікованому 8 листопада.

Військовий відповів так на запитання, чому він вважає, що Україна зможе деокупувати це місто протягом наступних двох місяців, тоді як Росія витратила значно більше часу та сил на його окупацію.

«Згадайте, коли росіяни атакували Маріуполь, які були обставини? Це були українські воїни, котрі захищали Батьківщину. Вони (захисники Азовсталі — ред.) були звідти. І тому у вас є воля до боротьби, моральний фактор, якщо хочете, рішучість солдатів, які захищають свій дім. Будь-які російські війська, які є в Маріуполі, нічого не захищають. Ніхто з них не хоче там бути. Вони побачать, що опинилися у пастці спиною до Азовського моря, а це зовсім інший збіг обставин», — пояснив він.

Екс-командувач Сухопутних військ США в Європі наголосив, що він не применшує викликів, які стоять перед Україною щодо звільнення своїх територій, але ЗСУ мають вищу мотивацію, ніж російські окупанти.

«І коли справа доходить до випробування логістики, у росіян є проблеми. У них закінчуються можливості. Більшість їхнього обладнання найвищої якості були знищені або недоступні через те, що їхня логістична система настільки виснажена. Звичайно, я покладаюсь на відкриті джерела, але ми знаємо, що українці перехоплюють усілякі розмови російських солдатів про те, що у них більше немає машин, у них немає деталей, у них немає боєприпасів», — зазначив Ходжес.

За його словами, Росія «зазнає поразки у старомодний спосіб».

«Вони зазнають поразки на полі бою. Чорноморський флот — нуль допомоги, окрім запуску ракет, їх ніде на Чорному морі немає. Вони ховаються від українських протикорабельних ракет і тепер переживають через українські безпілотники. Тому, звісно, ​​ще зарано планувати парад перемоги, але я оптиміст», — підсумував військовий.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти почали зводити лінію оборони навколо міста Маріуполь.

Але ж більше, ніж про Маріуполь, зараз в світі дискутують стосовно звільнення Херсону.

Російські окупанти підготували ґрунт для свого відходу з Херсона — найбільшого українського міста, яке вдалося захопити військам РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це у четвер, 3 листопада, повідомляло видання Politico із посиланням на високопоставленого західного чиновника.

За його словами, за останні кілька тижнів українська армія досягла «вражаючих» успіхів у кампанії щодо повернення території, окупованої російськими силами. Окупанти ж натомість були змушені перейти до більш оборонної позиції; крім того, їм «критично не вистачає боєприпасів».

«Ми впевнені в наших висловлених раніше попередженнях щодо перспектив відходу російських військових із їхнього херсонського плацдарму. План майже точно розроблявся дуже заздалегідь», — заявив високопоставлений західний чиновник у коментарі Politico.

Американські посадові особи завжди стриманні у своїх прогнозах, а тому, коли їх роблять, то це значить, що реально мають підстави вважати їх вірогідність дуже високою.

Тому слова міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що він вірить в звільнення українськими захисниками Херсону і правобережної частини області в найближчий перспективі, викликають стриманний оптимізм.

«Щодо питання про те, чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити», — сказав глава Пентагону 3 листопада під час пресконференції.

«Ми знаємо, що вони вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування їхньої суверенної території. Гадаю, вони в подальшому продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі річки», — додав він.

Раніше таких прямих прогнозів в Пентагоні не робили.