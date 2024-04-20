 

ЗСУ зхопили в полон групу російських військових

  1. 20.04.2024
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На Бахмутському напрямку російські окупанти сьогодні штурмують наші позиції без бронетехніки – піхотними групами. Українські захисники їх знищують дронами-камікадзе та скидами гранат з безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 8:54 він зазначив, що таким чином загарбники «ціною життів мстяться за вчорашній провал️». Загалом ситуація складна:

«В Іванівському, як після ядерного удару — самі лише ямки та нори в підвали. Тримати оборону дуже складно, тиск колосальний».

У свою чергу, Телеграм-канал «Тарас Григорович повідомляє» оприлюднив фотографії інтервентів, яких наші захисники взяли в полон під Бахмутом. На світлинах видно дев’ять загарбників.

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