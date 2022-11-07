 

ЗСУ захопили в полон велику групу російських військових

  1. 07.11.2022
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Наші захисники в Луганській області взяли в полон мінімум п’ятнадцять російських окупантів. Про це на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, оприлюднивши відповідні фотографії.

На знімках полонені зі зв’язаними руками та замотаними очима поверх шапок переважно сидять (деякі стоять) в якомусь підвальному приміщенні. Цілком можливо, що в кадр помістилися не всі.

Трохи згодом народний депутат, волонтер і блогер Юрій Мисягін доповнив: «У районі Сватово (окупованого) наловили. З Нижнього Новгорода приїхали».

Українські військові бережуть полонених, адже вони йдуть на обмін наших захисників. До того ж, за взятих в полон загарбників наші воїни отримують відомчі та громадські премії.

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