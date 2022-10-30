 

ЗСУ захопили в якості трофеїв російську бронетехніку

  1. 30.10.2022
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Російські окупанти продовжують «постачати» Збройним силам України військову техніку та боєприпаси. Пропонуємо вашій увазі останні цікаві трофейні надбання, які висвітив нардеп, волонтер і блогер Юрій Мисягін.

В ЗСУ ще вистачає 152-міліметрової радянської артилерії, тим паче що під час вересневого звільнення Харківської області наші захисники захопили чимало справних самохідних і причіпних гармат відповідного калібру. Тому велика кількість снарядів до них з першого відео є вкрай актуальною.

На другом ролику наші захисники захопили два багатоцільових тягача легко броньованих (з кулеметами), які транспортували різноманітні припаси на свої передові позиції. Як саме це сталося (можливо, колона постачання заблукала, чи наші захисники зайшли на окуповану територію), не зрозуміло. Але один БТЛБ, схоже, підірвався на протитанковій міні.

На двох інших відео показані трофейні доволі рідкісні броньовані машини «Урал АМН-590951» і «КамАЗ-63968 «Тайфун-К»

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