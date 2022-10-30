ЗСУ захопили в якості трофеїв російську бронетехніку

Російські окупанти продовжують «постачати» Збройним силам України військову техніку та боєприпаси. Пропонуємо вашій увазі останні цікаві трофейні надбання, які висвітив нардеп, волонтер і блогер Юрій Мисягін.

В ЗСУ ще вистачає 152-міліметрової радянської артилерії, тим паче що під час вересневого звільнення Харківської області наші захисники захопили чимало справних самохідних і причіпних гармат відповідного калібру. Тому велика кількість снарядів до них з першого відео є вкрай актуальною.

На другом ролику наші захисники захопили два багатоцільових тягача легко броньованих (з кулеметами), які транспортували різноманітні припаси на свої передові позиції. Як саме це сталося (можливо, колона постачання заблукала, чи наші захисники зайшли на окуповану територію), не зрозуміло. Але один БТЛБ, схоже, підірвався на протитанковій міні.

На двох інших відео показані трофейні доволі рідкісні броньовані машини «Урал АМН-590951» і «КамАЗ-63968 «Тайфун-К»

ЗСУ отримали дефіцитний боєприпас 152-мм калібру від артилерійських частин російської армії, що втекли.https://t.co/wU8vqIafYg pic.twitter.com/SafxxNWXWf — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) October 28, 2022

Дві російські «коробочки» їхали на допомогу та везли боєприпаси.

Їхали, але не доїхали.

ЗСУ дякують за такий цінний підгін.

Давайте ще.https://t.co/AVaMHmXyDN pic.twitter.com/jIQbIE0qSz — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) October 30, 2022

Трофейний бронеавтомобіль Урал АМН-590951 Це вже із новинок російської військової промисловості. Їх не так багато встигли виготовити та поставити у війська.

Часто мелькали на відео кадирівского батальйону «тик-ток».https://t.co/dbyQ8oeNxP pic.twitter.com/rxkQ2buLjc — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) October 30, 2022