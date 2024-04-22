ЗСУ захопили трофей на Авдіївському напрямку

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  1. 22.04.2024
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Вчора на Авдіївському напрямку бійці Збройних сил України знищили дронами-камікадзе більше десятка китайських гольфкарів «Desertcross» (легкі всюдиходи).

Про це повідомив наш захисник, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», оприлюднивши відповідне відео.

Раніше наші блогери з числа військових пояснили, що на Авдіївському напрямку російські окупанти припинили штурми на бронетехніці, натомість продовжують їх на гольфкарах та мотоциклах. Адже вони дешевші, швидші і мобільніші за танки і бойові броньовані машини.

Окрім того, бійці Сил оборони похвалилися затрофеїним «Desertcross». Дивись друге відео. Це перший трофей з числа гольфкарів.

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