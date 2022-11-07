 

ЗСУ взяли в полон взвод військових з Москви

  1. 07.11.2022
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92-а окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка здалась група мобілізованих на Сватівському напрямку в Луганській області. Двадцять один військовослужбовець з Москви та Московської області. Фактично це взвод (20-30 військових).

Чоловіки дорослі, не збиралися взагалі воювати. Вони на камеру всі разом розповіли, як їх одразу закинули на фронт — без нічого. Не було навіть зв’язку для розуміння того, що відбувається. А коли почався обстріл з боку ЗСУ, то їх командири просто втікли.

Раніше сьогодні повідомлялось про затримання на тій самій ділянці фронту іншої групи полонених — із Нижнього Новгороду. Тих тримали в підвалі з зав’язаними очима. Очевидно, тому що здавалися не добровільно.

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