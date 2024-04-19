 

ЗСУ взяли в полон групу окупантів під Бахмутом

  1. 19.04.2024
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Бійці Сил оборони взяли в полон кілька російських окупантів на Бахмутському напрямку. Спочатку, о 16:22 про це лаконічно у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман).

Згодом, о 18:46 це підтвердив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс, який веде Телеграм-канал «Офіцер». При чому він розкрив несподівані обставини:

«Наша спецура топово відпрацьовує на Бахмутському напрямку, є гарні результати, в тому числі полонені орки. Пацани заряджені на позитив і «м’ясорубку», входять в кураж, так би мовити».

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