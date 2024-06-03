ЗСУ взяли в полон 60 окупантів під Вовчанськом

Бійці Сил оборони другого червня в районі частково окупованого прикордонного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області взяли в полон близько шести десятків російських окупантів.

Принаймні про це сьогодні о 12:12 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» заявив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальону «Айдар» Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Щоправда він тут же зазначив, що наші захисники на цій ділянці фронту також періодично потрапляють в полон до загарбників.

Нагадаємо, вчора омбудсмен України Лубінець показав відео, на якому російські фашисти ведуть полонених українських бійців, і при цьому б’ють одного з них… Лубінець звернувся з цього приводу до ООН і МЧХ.