 

ЗСУ взяли в полон 60 окупантів під Вовчанськом

  1. 03.06.2024
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Бійці Сил оборони другого червня в районі частково окупованого прикордонного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області взяли в полон близько шести десятків російських окупантів.

Принаймні про це сьогодні о 12:12 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» заявив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальону «Айдар» Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Щоправда він тут же зазначив, що наші захисники на цій ділянці фронту також періодично потрапляють в полон до загарбників. 

Нагадаємо, вчора омбудсмен України Лубінець показав відео, на якому російські фашисти ведуть полонених українських бійців, і при цьому б’ють одного з них… Лубінець звернувся з цього приводу до ООН і МЧХ.

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