 

ЗСУ втопили військовий корабель РФ в Азовському морі

  1. 09.06.2024
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Безпілотний літальний апарат атакував корабель російських окупантів в Азовському мору біля міста Єйськ (Краснодарський край РФ) минулої ночі (приблизно опівночі), в результаті чого він затонув.

Про це сьогодні вранці повідомляли рашистські пабліки, однак вранці їх повідомлення були прибрані. Про це об 11:57 написав Телеграм-канал «Крымский ветер»:

«Схоже, що окупанти вирішили сховати великий десантний корабель в Єйську, але щось пішло не так. Чекаємо офіційних повідомлень від Збройних сил України».

Але о 13:05 «Крымский ветер» з посиланням на власну моніторингову групу, яка вивчила супутникові знімки, змінив тип враженого судна. Річ у тім, що БДК мають довжину в 112 чи 113 метрів, а наша ціль згідно наявних знімків – тільки 96 м.

Це відповідає російським патрульним кораблям проєкту 22160 типу «Василь Биков». Їх довжина – 94 м. Різниця в два метра відповідає стандартній похибці супутникових знімків.

Також важливо, що після вірогідного затоплення в морі з’явилася нафтова пляма.

Зрозуміло, що через небезпеку морських безпілотних дронів у Чорному морі окупантам вигідно заганяти військові кораблі у майже повністю закрите Азовське. Однак певні сумніви викликає здатність БПЛА втопити корабель, адже літальний дрон несе в десятки разів менше вибухівки, ніж плавальний. Хоча, можливо влучили у щось вибухове.

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