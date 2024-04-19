ЗСУ відкинули росіян у Серебрянському лісництві

Бійці Сил оборони відкинули російських окупантів у так званому магічному лісі. Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

«За останній тиждень маємо гарні успіхи в «магічному лісі», на деяких ділянках просунулись на п’ятсот — сімсот метрів», — зазначив офіцер.

Якщо ми не помиляємося, мова за Серебрянське лісництво на Лиманському (Кремінському) напрямку (між окупованою Кремінною і вільною Серебрянкою).

Тим часом, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у сьогоднішньому зведенні про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Лиманському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції українських військ в районах Торського та Ямполівки Донецької області».