 

ЗСУ відкинули росіян у Серебрянському лісництві

  1. 19.04.2024
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Бійці Сил оборони відкинули російських окупантів у так званому магічному лісі. Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

«За останній тиждень маємо гарні успіхи в «магічному лісі», на деяких ділянках просунулись на п’ятсот — сімсот метрів», — зазначив офіцер.

Якщо ми не помиляємося, мова за Серебрянське лісництво на Лиманському (Кремінському) напрямку (між окупованою Кремінною і вільною Серебрянкою).

Тим часом, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у сьогоднішньому зведенні про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Лиманському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції українських військ в районах Торського та Ямполівки Донецької області».

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