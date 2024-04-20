 

ЗСУ відкинули окупантів східніше Невельського під Донецьком

  1. 20.04.2024
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Однак ворог просунувся до села з півночі

Бійці Збройних сил України відкинули російських інтервентів східніше вільного села Невельське, яке загарбники намагаються захопити з 2014 року.

Разом з тим, на жаль, інтервенти на значно більшу відстань просунулися до Невельського з півночі – зі сторони нещодавно окупованого села Первомайське.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за вісімнадцяте да дев’ятнадцяте квітня.

На останньому ми синіми стрілочками умовно позначили розширення сірої зони в бік ворога, а червоними – в наш. Якщо агресору вдасться закріпитися на цій ділянці, це майже напевне означатиме втрату значної території між двома населеними пунктами, яка з трьох сторін оточена окупантами.

Головне, щоб наші захисники в цьому районі не потрапили в оточення…

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