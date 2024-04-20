 

ЗСУ відбили атаку на мікрорайон Часового Яру

  1. 20.04.2024
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Дев’ятнадцятого квітня російські окупанти здійснили підтверджене просування вперед в районі Бахмута. Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Але ще вчора наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», вказав, що ворог просунувся в районі Часового Яру.

Пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у звіті за перші вісімнадцять годин вже двадцятого квітня, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», розповів:

«На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське і Новий (це мікрорайон Часового Яру) Донецької».

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 18:43 лаконічно написав: «Тяжко на Бахмутському напрямку».

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