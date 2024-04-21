 

41 бригада ЗСУ стабілізувала фронт біля Часового Яру

  1. 21.04.2024
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Російські окупанти «нещодавно» здійснили підтверджені просування поблизу містечка Часів Яр (на захід від окупованого Бахмута). Про це без конкретики в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні розповів американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» це фактично заперечує, адже останні зміни лінії фронту на цій ділянці він зафіксував ще за чотирнадцяте квітня. З того часу він щодня оновлював мапу. Дивись її скриншоти за 14 та 20 квітня – вони ідентичні.

А у власному сьогоднішньому звіті про ситуацію на Бахмутському напрямку «DeepState» навіть заявив про стабілізацію фронту:

«Не перестає кацап лізти і на Часів Яр. На днях президент України відвідав командний пункт 41-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України. Дана бригада та прикомандировані до неї підрозділи зуміли стабілізувати ділянку фронту на околицях Часового Яру».

«Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема і на Часів Яр. Ситуація повністю контрольована, противника в місті немає», — заявив сьогодні, в свою чергу, речник ОК Хортиця Назар Волошин.

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