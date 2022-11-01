ЗСУ спалили танк і БМП російських загарбників

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв Збройних сил України в Донецькій області знищили танк і бойову машину піхоти російських окупантів.

Про це підрозділ повідомив на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого коригував вогонь наших захисників в умовах реального бою. Впадає в очі, що всі поля між лісопосадками буквально всіяні воронками від розривів крупнокаліберних снарядів, видно кілька вибухів.

Втім, процес знищення вказаної техніки на монтованому відео відсутній, показано лише результат – палаючі машини. В коментарі пояснюється, що танк був знищений протитанковими засобами (ПТРК?), а БМП – вогнем артилерії.