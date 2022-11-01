ЗСУ снарядом «Excalibur» знищили російську «БМД-4М» з екіпажем

Артилеристи 59-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка з одного пострілу знищили бойову машину десанту «БМД-4М» російських окупантів разом з екіпажем.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі наш захисник «Ром», оприлюднивши відповідне відео. Воно знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого, очевидно, знайшов ціль, встановив її точні геодезичні координати, передав їх артилеристам та зафіксував результат їхньої роботи – пряме влучання.

Постріл було зроблено високоточним снарядом «Excalibur», які нам надають західні партнери. Звичайній артилерії для такого результату знадобилися б сотні, в кращому випадку десятки пострілів.

А от БПЛА (квадрокоптер «Мавік») придбано за кошт українців.