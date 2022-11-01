ЗСУ снарядом «Excalibur» знищили російську «БМД-4М» з екіпажем
Артилеристи 59-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка з одного пострілу знищили бойову машину десанту «БМД-4М» російських окупантів разом з екіпажем.
Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі наш захисник «Ром», оприлюднивши відповідне відео. Воно знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого, очевидно, знайшов ціль, встановив її точні геодезичні координати, передав їх артилеристам та зафіксував результат їхньої роботи – пряме влучання.
Постріл було зроблено високоточним снарядом «Excalibur», які нам надають західні партнери. Звичайній артилерії для такого результату знадобилися б сотні, в кращому випадку десятки пострілів.
А от БПЛА (квадрокоптер «Мавік») придбано за кошт українців.
Ваншот от #59омбр #всу где-то на югах https://t.co/jOEIWWjnWo #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/41k1w9GbGq
— Necro Mancer (@666_mancer) November 1, 2022
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