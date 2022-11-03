ЗСУ снарядами «Excalibur» знищили російські танк і БМП

Збройні сили України високоточними 155-міліметровими снарядами («Excalibur») знищили танк і бойову машину піхоти російських окупантів. Про це повідомив народний депутат, волонтер і блогер Юрій Мисягін, який оприлюднив відповідне відео.

Ролик змонтовано з двох окремих епізодів, знятих безпілотними літальними апаратами, оператори яких знайшли цілі, встановили їх геодезичні координати і передали їх артилеристам, а потім зафіксували результати їх роботи – прямі влучання. Власне їх нам і показали.

В свою чергу, Генеральний штаб також оприлюднив відео знищення іншого ворожого танка, який палає в полі біля лісосмуги, але не пояснив, з якої саме зброї в нього влучили. Цей ролик теж знятий БПЛА.