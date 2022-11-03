ЗСУ снарядами «Excalibur» знищили російські танк і БМП
Збройні сили України високоточними 155-міліметровими снарядами («Excalibur») знищили танк і бойову машину піхоти російських окупантів. Про це повідомив народний депутат, волонтер і блогер Юрій Мисягін, який оприлюднив відповідне відео.
Ролик змонтовано з двох окремих епізодів, знятих безпілотними літальними апаратами, оператори яких знайшли цілі, встановили їх геодезичні координати і передали їх артилеристам, а потім зафіксували результати їх роботи – прямі влучання. Власне їх нам і показали.
В свою чергу, Генеральний штаб також оприлюднив відео знищення іншого ворожого танка, який палає в полі біля лісосмуги, але не пояснив, з якої саме зброї в нього влучили. Цей ролик теж знятий БПЛА.
Так працюють 155-мм високоточні боєприпаси, які для ЗСУ передають наші західні партнери.
Мінус БМП і танк у російських окупантів.https://t.co/mdBANVs4qe pic.twitter.com/nWq0Yqn8Cn
— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) November 3, 2022
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