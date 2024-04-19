ЗСУ розтрощили танкову колону окупантів під Вугледаром
Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців знищили бронетанкову штурмову колону з десантом російських окупантів.
В результаті знищені два танки, три бойові броньовані машини, автомобіль загарбників, ліквідовані 29 інтервентів, ще одна їх машина пошкоджена, а 15 окупантів поранені.
Про це наші захисники повідомили у своєму Телеграм-каналі «БУЛАВА» РУБПАК 72 ОМБР», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих дронами-камікадзе та бомбардирами, а також контрольними безпілотними літальними апаратами.
З попередніх новин відомо, що 72 бригада воює на Вугледарському напрямку.
❗Є речі, на які можна дивитися вічно.
⭕️Відбиття ворожого штурму⭕️
🔺Знищено:
Танк — 2;
ББМ — 3;
Автомобіль — 1;
🔺Критично пошкоджено:
Автомобіль — 1;
🔺Ворожа піхота:
200 — 29;
300 — 15;
І це тільки те, що підтверджено✅ pic.twitter.com/yvOqgSzdII
— Сергій Нещадим (@nevedimka123) April 18, 2024
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)