ЗСУ розтрощили танкову колону окупантів під Вугледаром

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців знищили бронетанкову штурмову колону з десантом російських окупантів.

В результаті знищені два танки, три бойові броньовані машини, автомобіль загарбників, ліквідовані 29 інтервентів, ще одна їх машина пошкоджена, а 15 окупантів поранені.

Про це наші захисники повідомили у своєму Телеграм-каналі «БУЛАВА» РУБПАК 72 ОМБР», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих дронами-камікадзе та бомбардирами, а також контрольними безпілотними літальними апаратами.

З попередніх новин відомо, що 72 бригада воює на Вугледарському напрямку.