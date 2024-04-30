 

ЗСУ розбили штурмову групу окупантів з танком Т-90 «Прорив»

  1. 30.04.2024
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Бійці 33-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України вночі розбили штурмову бронетанкову групу з десантом російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук». Вона оприлюднила відео, змонтоване з кадрів, відзнятих тепловізорними камерами дронів-камікадзе, які власне й нищили ворожу техніку.

Як прокоментував ролик Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ»: «33 ОМБр відбиває нічні штурми росіян «теплими» FPV-дронами. В результаті бойової роботи була моментально знищена бойова машина десанту, а також, як мінімум, сильно пошкоджено танк Т-90 «Прорив».

В кожну машину влучило по кілька баражуючих боєприпасів. Пресслужба бригади чітко описала ушкодження, отримані в результаті ворожим Т-90 з мінним тралом:

«Перший FPV-дрон-камікадзе розбив гусеницю, а другий вивів з ладу механізм заряджання — яскраві спалахи попереду та позаду танка».

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