ЗСУ розбили штаб російських окупантів

Близько п’ятої години третього листопада на південно-східній околиці окупованого Мелітополя сталася гучна «бавовна». Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Іван Федоров, який підтримує тісні зв’язки з місцевими мешканцями: «За попередніми даними, зруйнована частина захопленого рашистами заводу «Рефма», де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів».

Від позначеного Іваном Федоровим на мапі місця вибуху до найближчої вільної території мінімум 65 кілометрів (по прямій на карті). Це робоча відстань для високоточних снарядів GMRLS від реактивних систем залпового вогню «HIMARS», «MARS II» чи «М270». І вони регулярно влучають по базам загарбників в місті.

В свою чергу, спікер Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун розповів, що в населеному пункті Василівка Запорізької області (близько десяти км до лінії фронту) внаслідок ударів ЗСУ поранено до півсотні російських загарбників. Тут могла спрацювати й високоточна артилерія.