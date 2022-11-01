ЗСУ розбили базу окупантів в готелі під Волновахою

Сьогодні зранку Збройні сили України знищили базу російських інтервентів в готелі «Ахтамар» поруч з окупованою Волновахою Донецької області (біля траси Донецьк – Маріуполь). Будівля повністю знищена, втрати ворога поки що невідомі.

Про це фактично повідомляють самі загарбники та їх гауляйтери, зокрема «начальник управління внутрішньою політики та інформаційного забезпечення» окупаційної адміністрації Волновахи Тетяна Коренная.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також підтверджує «бавовну» біля Волновахи на трасі Маріуполь – Донецьк. Вірогідно, мова про одну й ту саму подію.

Між Волновахою і найближчою вільною територією трохи більше десяти кілометрів по прямій на мапі. Тому сюди могли прилетіти високоточні снаряди як від HIMARS, так і від ствольної артилерії.