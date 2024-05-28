 

ЗСУ провели успішну контратаку в Красногорівці – окупанти потрапили в оточення

  1. 28.05.2024
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Бійці Збройних сил України на американських бойових машинах піхоти «Бредлі» несподівано провели успішну контратаку в районі частково окупованого, але нескореного містечка Красногорівка, розташованого західніше Донецька.

Про це об 11:46 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «ЗСУ провели успішну, досить значну контратаку з використанням бронетехніки «Бредлі» на схід від міста, потенційно, оточивши деякі кацапські сили».

Першоджерелом інформації, очевидно, є повідомлення західних OSINT-дослідників, мапи яких оприлюднив «Донбас Оперативний». Однак вони малоінформативні, принаймні, для нас.

Загалом новина настільки крута і несподівана (особливо, що стосується оточення загарбників), що потребує альтернативного підтвердження. Попередньо на згадку приходять повідомлення, що нещодавно США відправили нам значну кількість «Бредлі» — невже вони вже воюють на фронті?

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