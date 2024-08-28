ЗСУ просунулися вперед під Кремінною, – ISW

Бійці Збройних сил України нещодавно підтверджено просунулися вперед під Кремінною (Лиманський напрямок).

Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у ранковому зведенні за минулу добу, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Лиманському напрямку ворог шістнадцять разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів».