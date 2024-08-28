 

ЗСУ просунулися вперед під Кремінною, – ISW

  1. 28.08.2024
  2. Рубрика:

Бійці Збройних сил України нещодавно підтверджено просунулися вперед під Кремінною (Лиманський напрямок).

Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у ранковому зведенні за минулу добу, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Лиманському напрямку ворог шістнадцять разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

Кролики, спящие в стаканах, — видео для релаксации

13.01.2016 - 12:25
Обычно кроликов содержат в клетках. Иногда выкапывают яму, запускают туда самца и самку, а дальше они там роют норы и размножаются, размножаются, размножаются… Но как оказалось, это животное прекрасно себя ...
читать

Как обустроить жилое пространство для кошек

01.11.2015
Как обустроить жилое пространство кошек. ...
читать

Оригинальный бутерброд на завтрак

11.11.2015
Предлагаем Вам оригинальный, и что ...
читать

Появилось видео уничтожения передовой позиции террористов ДНР

26.01.2018
Фронтовой волонтер Юрий Мысягин рассказал ...
читать