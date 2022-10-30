 

ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом

  1. 30.10.2022
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Збройні сили України за останній тиждень відкинули російських окупантів під Бахмутом на відстань від двох до п’яти кілометрів. Про це наш захисник розповідає на відео, яке оприлюднив народний депутат, волонтер і блогер Юрій Мисягін.

Вдалий контрнаступ під Бахмутом став можливий завдяки нашим «штурмовикам» (що точно мається на увазі – штурмові загони піхоти чи літаки – не зрозуміло, швидше перше). На думку спікера, зараз ворог намагається прорватися на сусідній Соледар, де очікуються запеклі бої.

Тим часом, волонтер 93-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр Роман Донік показав на відео бойовий епізод: влучний постріл з міномету по групі з десятка інтервентів, які скупчено лежали на землі біля лісопосадки. Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператор якого коригував вогонь по ворогу.

Також Роман Донік повідомив, що наші захисники своїм дроном збили ворожий квадрокоптер, атакувавши його зверху (твердим шасі по чутливим пропелерам).

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