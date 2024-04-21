ЗСУ просунулися південніше Кремінної, – ISW
Збройні сили України здійснили підтверджені просування на південь від окупованого міста Кремінна Луганської області (Лиманський (Кремінський) напрямок, а можливо й північний фас Бахмутського).
Про це дещо несподівано на фоні загального ворожого наступу без деталей в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
Альтернативних джерел, які б підтвердили цю інформацію, наразі ми не помітили. Натомість, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» у своєму сьогоднішньому звіті про цю ділянку фронту написав наступне:
«Ворог продовжує натиск біля Тернів та Ямполівки, але отримує достойну відсіч. Кацапи атакували позиції Сил оборони у Білогорівці, цю спробу було відбито».
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)