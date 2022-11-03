ЗСУ просунулись в Херсонський області

Мала Сейдемінуха – село у Великоолександрівському районі Херсонської області України. Сьогодні ввечері з’явилося відео від бійців ЗСУ про звільнення цього села.

Наші хлопці на якійсь хаті встановили український прапор.

Нагадаємо, 21 жовтня Оперативне командування «Південь» озвучило інформацію про просування ЗСУ у Херсонській області. Зазначалося, що на той день від російської окупації було звільнено вже 88 населених пунктів. Серед звільнених сіл, де проведено комплекс стабілізаційних заходів: Новодмитрівка, Костир, Черешнєве, Новомиколаївка, Новопетрівка та Блакитне.

З тих пір нові дані не оприлюднювалися.