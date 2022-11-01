ЗСУ повністю знищили базу «кадирівців»

Ми вже повідомляли про те, що сьогодні ранком пролунав вибух у готелі «Ахтамар» на трасі біля окупованої Волновахи Донецької області.

Через деякий час з’явилась додаткова інформація від радника мера Маріуполя Петра Андрющенко. Посилаючись на власні джерела, він заявив, що там були розташовувалися «кадировці». Крім того, там знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки.

Нагадаємо, що гауляйтерша з Волновахи Тетяна Коренная повідомляла, що цей готель повністю зруйнували ЗСУ.

Тим часом, бійці Збройних сил України знищили танк російських окупантів за допомогою вітчизняного протитанкового комплексу «Стугна». Відповідне відео оприлюднив в своєму Телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Ролик знято з монітора операторів ПТРК, чути їх розмови. Ексклюзивність цього випадку в тому, що одразу після влучання у танка детонували власні 125-міліметрові снаряди – він настільки потужно вибухнув, що йому відірвало й підкинуло вверх башту.

В свою чергу, блогер і український патріот з окупованих територій «Necro Mancer» показав більшу версію цього ж відео, в кінці якого видно, як танкова башта падає з чималої висоти на землю.

Протитанкові керовані ракети «Стугна» в руках наших захисників систематично виводять ворожу техніку з ладу. Але реально повністю знищити танк вдається вкрай рідко.