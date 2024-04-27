 

ЗСУ підірвали міст в тилу росіян на Запоріжжі

  1. 27.04.2024
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Збройні сили України знищили або щонайменше ушкодили автомобільний міст між окупованими селами Стульневе і Чернігівка в ближньому тилу російських окупантів у Запорізькій області (33 кілометри до найближчої вільної території у звільненому минулого літа Роботиному).

Про це повідомив Телеграм-канал «Дивізіон-«ТІВАЗ», оприлюднивши відповідне відео з коментарем: «Перерізання логістики оркам на Запорізькому напрямку. Не Кримський (міст), на жаль, але теж непогано».

Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператори якого коригували удар по мосту. Ми нарахували три потужних вибухи на ньому. Перший снаряд чи ракету навіть чітко видно – на скриншоті ми обвели його (чи її) червоною лінією.

Точне місце події геолокував блогер «BautinDima». Що саме влучило у міст, наразі невідомо. Припустимо, що «штука» на скриншоті завелика, як для звичайного снаряду типу GMRLS від реактивної системи залпового вогню типу HIMARS.

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