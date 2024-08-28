Зірковий новачок вирвав «Барселоні» перемогу в Ла Лізі

Барселона продовжує йти без втрат у іспанській Ла Лізі. У третьому турі чемпіонату каталонці здобули важку перемогу над Райо Вальєкано з рахунком 2:1

Гра у Мадриді розпочалась для «синьо-гранатових» пропущеним голом вже на дев’ятій хвилині. Решту ігрового часу підопічні Фліка витратили на те, аби відігратись і здобути перемогу.

Це їм вдалось у другій половині гри.

Коли минула година матчу Педрі зробив рахунок 1:1. А перемогу наприкінці матчу гостям приніс новачок Дані Ольмо, якого лише напередодні цього матчу змогли нарешті зареєструвати для участі в чемпіонаті Іспанії.

В цьому році на Євро-2024 вперше в історії аж 6 футболістів забили однакову кількість голів на турнірі — по 3. Представники УЄФА вирішили, що Золоту бутсу, як найкращі бомбардири відразу отримають всі шестеро гравців.

Номінально лідером голеадорської гонки став іспанець Дані Ольмо, який забив 3 голи та ще здійснив 2 гольові передачі.

Нідерландець Коді Гакпо та грузин Жорж Мікаутадзе мають в активі по 3 голи та 1 асисту.

По 3 голи у ворота суперників також забили Гарі Кейн (Англія), Джамал Мусіала (Німеччина) та Іван Шранц (Словаччина). Проте, жоден із них не зміг оформити жодної гольової передачі.