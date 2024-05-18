Зенітники ЗСУ збили російський Су-25 на Донбасі

Зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області. Про це бригада повідомила у Facebook в суботу, 18 травня.

Вказано, що це вже четвертий такий літак на рахунку бійців бригади з початку травня.

«Четвертий пішов! Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок», – йдеться у повідомленні.

Перед цим, 17 травня, російські окупанти втратили один літак. Про це Генеральний штаб Збройних сил України без подробиць заявив у сьогоднішньому традиційному щоденному зведенні про втрати загарбників.

Всього з початку широкомасштабного вторгнення (за період з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2024-го) ворог втратив 354 літаки (в середньому по 0,43 за день, або один 2,3 доби).

Вчора Генштаб ЗСУ вказав, що шістнадцятого травня агресор позбувся двох літаків і гелікоптера. Але збили їх, чи можливо знищили на аеродромі в Криму, невідомо.

Нагадаємо, 11 травня після певної перерви бійці зенітного підрозділу 110-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили дозвуковий штурмовик «Су-25» російських окупантів. Сталося це на Авдіївському (Покровському) напрямку. Ще через два дні на Донеччині вдалося збити черговий «Су-25». В той самий день було знищено ворожий гелікоптер Ка-52.