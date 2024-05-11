Землю накрила екстремальна геомагнітна буря

Геомагнітна буря на Землі вперше за 20 років минулої ночі досягла найвищого рівня. Так, K-індекс піднявся до максимальної позначки у 9 балів.

Як зазначає Центр прогнозування космічної погоди, у ніч на 11 травня на три години K-індекс піднявся до 9, тобто відбулася екстремальна геомагнітна буря.

Кілька викидів корональної маси — хвиль сонячної плазми, які Сонце викинуло на початку цього тижня — прямують до Землі. Це є причиною полярного сяйва. Його могли споглядати жителі півдня та сходу України. Бачили сяйво також на Вінниччині, про що пишуть у соцмережах.

Шторм може вплинути на електромережу, а також на супутниковий і високочастотний радіозв’язок. Можуть бути збої у GPS та на космічних кораблях.

Останнього разу шторм G5 був в жовтні 2003 року. Тоді це призвело до відключень електроенергії в Швеції та пошкодження трансформаторів у Південній Африці.

Також досить потужні геомагнітні бурі фіксувалися рік тому — з 16 по 22 травня. Тоді дані від вчених із Центру прогнозування космічної погоди у США підтвердили, що сонячна пляма, частково прихована за південно-східним краєм Сонця, викликала потужний сонячний спалах класу M9.6 увечері 16 травня, але можливо, вона насправді належить до класу Х, що є ще потужнішим.

Хоча сонячна пляма не була звернена до Землі, наслідки виверження відчувалися, оскільки випромінювання від події спричинило помірне вимкнення радіо в деяких частинах Північної Америки, Центральної та Південної Америки.

Як відомо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі. Їх провокують потоки заряджених частинок, викинутих Сонцем.

Усього на наше самопочуття впливає 5 погодних факторів: атмосферний тиск, температура та вологість повітря, а також магнітні бурі та космічні вітри. Перші чотири ми можемо передбачати за допомогою метеопрогнозів, а ось щодо космічного вітру (потік сонячної та ін. плазми, який вривається в нашу атмосферу), то він непередбачуваний. Цікаво, що людина, чутлива до одних факторів, може не реагувати на інші.