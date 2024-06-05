Зеленський зустрівся з еміром Катару

Президент Володимир Зеленський 5 червня провів зустріч з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані у Катарі, де обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

«Катар. Провів зустріч з Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії. Підтримка Катаром Української формули миру важлива», — зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого стане звільнення полонених і депортованих українців.

Президент також подякував за сприяння у поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей. Крім того, сторони домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі.

«Розраховуємо на подальшу солідарність Катару з нашою державою в цей історичний момент», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський провів зустріч із лідером Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим.

«Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН», — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

2 червня Зеленський провів зустріч із президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом та обговорив перспективи поглиблення двосторонніх відносин.