Зеленський відкинув варіант поступок Путіну

Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни з Росією. Це лише дасть паузу диктатору Путіну для підготвки нової війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Національними зборами Франції у п’ятницю, 7 червня.

«Чи може Путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін», – заявив Зеленський.

Він висловив впевненість, що Україна зможе виграти війну, як і союзні війська під час Другої світової війни.

«Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий», – сказав глава держави.

Зеленський вважає, що цілями російської агресії також можуть стати інші країни Європи – Балтія, Польща, Балкани, але не тільки вони.

«Російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи. Він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив», – додав президент.

Що було раніше

Раніше Зеленський відповів на спроби російського диктатора Володимира Путіна пов’язати теракт у московському «Крокус сіті холл» з Україною, нагадавши, що саме Путін десятиліттями займається терором. Про це Зеленський сказав у відеозверненні 25 березня.

«Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він», — сказав тоді Зеленський.

Він підкреслив, що саме Путін є найбільшим вікном для терору. «І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше», — заявив Зеленський.

А ще раніше Зеленський у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого заявив, що Путін деградував і в нього є лише дві опції попереду: бути на лаві підсудних у Гаазі чи бути вбитим одним зі своїх поплічників.

«Можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення та примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де повинна завершитися кар’єра Путіна. Він має лише дві опції попереду: бути на лаві підсудних у Гаазі або бути убитим одним із його поплічників», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що роки самоізоляції Путіна та його безкарності призвели до його повної деградації.

«Він зараз відкрито виправдовує Гітлера, кажучи, що той не винен за Другу світову війну. Він зробив геноцид людей звичайною частиною своєї політики», — зазначив глава держави.

Він додав, що Путін вбиває усіх, кого хоче: чи це лідер опозиції, чи будь-хто, хто здається йому ціллю.

Саме тому, за словами Зеленського, після вбивства російського опозиційного політика Олексія Навального було б абсурдно сприймати Путіна як легітимного голову російської держави.

«Він — головоріз, який утримує владу через корупцію і насильство. Прибуття на його так звану інавгурацію, потискання його руки, сприйняття його як рівного було б презирством до природи політичної влади», — заявив президент України.