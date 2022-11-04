Зеленський підтримав петицію проти російських акторів

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо заборони творчої діяльності громадян країни-агресора Росії в Україні. Про це йдеться на сайті ОП.

«Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України Про звернення громадян мною розглянуто розміщене на веб-сайті Офіційне інтернет-представництво Президента України — електронну петицію. А. С. Клименко Заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, яку підтримали понад 25 тисяч осіб», — заявив президент.

Він подякував усім, хто приєднався до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

«Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, яка здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розвиток цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські наративи», — сказано в тексті петиції.

Також президент зазначив, що з метою захисту інтересів та національного культурного простору ним направлено петицію прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

«… з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати підняті в ній питання, вжити належних заходів реагування та про результати проінформувати автора петиції», — йдеться у відповіді Зеленського.